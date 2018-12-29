Diyanet'ten yılbaşı 'uyarısı': Milli ve manevi hassasiyetlerimizle bağdaşmayan...

Diyanet'in illere gönderdiği ve dün cuma namazında okunan hutbede 'yeni yılı karşılamayın' uyarısında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından illerdeki camilere gönderilen ve dünkü cuma namazlarında okunan “Bir Ömür Sorumluluk Bilinciyle Yaşamak” başlıklı hutbenin konusu yeni yıl olarak belirlendi.

Hutbede şöyle denildi: “Takvimlerin değiştiği bugünler, geçmişin muhasebesini yapmak adına hepimiz için önemli bir imkândır. Hatalarımızı gözden geçirmek, günahlarımıza tevbe etmek, yeni ve doğru kararlar almak, hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için bulunmaz bir fırsattır. Yoksa yeni yıl, dini ve ahlaki değerlerimizi unutarak, milli ve manevi hassasiyetlerimizle bağdaşmayan davranışlar sergileyerek karşılayacağımız bir zaman dilimi değildir.”