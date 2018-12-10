Diyanet'ten Ali Erbaş'ın sözleri hakkında açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, Ali Erbaş'ın Kuran ile olmayan çocukların şeytan veya şeytani insanlarla beraber olacağı sözleri hakkında açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, Ali Erbaş'ın Mardin Hacı İsmail Kaya Camisi'nde 7 Aralık'ta sabah namazı buluşmasındaki konuşmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "Bir cami sohbetinde ayet-i kerimeyi delil göstererek Müslümanları Kur'an'ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya davet edip, şeytanın tuzaklarına düşmekten, hak ve hakikat yolundan ayrılmaktan, terör ve şiddete bulaşmaktan korunmaları için uyarmak son derece tabii bir durumdur. Konunun, her biri masum birer melek ve en değerli emanetimiz olan çocuklarımızla ilişkilendirilmesi ise kabul edilemez. Başkanlığımızın 'çocuklarımıza yönelik eğitim çalışmaları da dahil olmak üzere' bütün faaliyetlerinde dinimiz rahmet ve adalet ekseninde anlatılmakta, Kur'an'a dost nesiller yetiştirilmesi için korku değil sevgi dili kullanılmaktadır" denildi.

Kuran ile olmayan çocukların şeytan veya şeytani insanlarla beraber olacağını söyleyen Erbaş, "Her nerede Kuran'dan bahsedilirse, Kuran okunursa, orada bulunan insanların üzerine melekler kanatlarını gererler. Sürekli şekilde rahmet yağdırırlar. Tıpkı şimdi rabbimizin rahmetinden, merhametinden istifade ettiğimiz gibi" demişti.