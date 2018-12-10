Diyanet'in ihalesi yandaşa gitmiş

Elazığ'ın Harput ilçesine maliyeti 80 milyon lirayı bulacak 'Diyanet Külliyesi' ihalesini kazanan Ziver İnşaat'ın sahibi, AKP milletvekili aday adayı çıktı.

Elazığ Harput'ta yapılması planlanan "Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi"nin ihalesi yapıldı. Yaklaşık 80 milyon TL'yi bulan ihaleyi Ziver İnşaat kazandı. Ziver İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, AKP'ye yakınlığı ile tanınan bir isim. Demirci, 1 Kasım 2015 genel seçimlerde Elazığ’da AKP’den aday adayıydı. Şirket daha önce de birçok devlet ihalesinde boy göstermişti.

Konya-Karaman, Malatya-Hekimhan, Karaman-Ermenek yol yapım işi, Antep Organize Sanayi Bölgesi alt yapı işi, Elazığ İçmesuyu İsale Hattı gibi işleri alan şirketin internet sitesindeki referanslarını Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TOKİ, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Elazığ Belediyesi oluşturuyor.

Şirketin yapımını üstlendiği Bingöl-Kartal-Sancak karayolunun 31 kilometrelik kısmının ihalesi ise daha önceden tepki çekmişti. 31 kilometre uzunluğunda olan yol yapım işi, pazarlık usulüyle 219 milyon 876 bin 543 liraya Ziver İnşaat’a verilmişti. Böylece yolun kilometre maliyeti 8 milyon TL'yi geçmişti. Astronomik ücretle alınan ihaleye başka bir şirketin katılmasına da izin verilmemişti.