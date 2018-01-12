Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i 'şiddetle' kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki yerleşimlerde yeni konutlar inşa etme sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki yerleşimlerde yeni konutlar inşa etme sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerde 1000'den fazla konutun daha inşasına dair sürecin ilerletilmesini ve işgalci güç tarafından yapılan müdahaleler sonucunda Gazze ve Nablus'ta iki kişinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınıyoruz.

İsrail hükümetinin, Filistin halkının başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklarını çiğneyen, bölgede çatışmaya yol açma riski taşıyan, uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını ihlal eden, uluslararası toplumun her türlü tepkisini umursamayan bu sorumsuz tutumuna bir an önce son vermesi gerekmektedir.