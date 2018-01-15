Dilek Özçelik'in babasından açıklama

AKP'li Bayraktar'a "Dilenci değilim" diyerek gösterdiği tepkiyle hafızalara kazınan ve bugün yaşamını yitiren Dilek Özçelik'in babası açıklamalarda bulundu.

Edirne'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, "dilenci değilim" diyerek geri çeviren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Özçelik’in babası Nevzat Özçelik konuştu. Özçelik, kızının birçok kanser hastasının ilaç almasına vesile olduğunu ve onunla gurur duyduğunu dile getirdi.

Özçelik, "Benim kızım kendini çok iyi yetiştirdi. Hastalığı sırasında bile eğitimini sürdürmeye çalıştı. Sağlığı el verseydi staj yapıp İngilizce öğretmeni olacaktı. Kanser hastalığından direnci düştü. Bir süredir Ankara’daki hastanede tedavi görüyordu. Annesi de yanındaydı, biz de zaman zaman ziyaretine gidiyorduk. Akciğerlerindeki rahatsızlıktan sonra solunum yetmezliğinden kaybettik. Kızımla gurur duyuyorum. Şimdi arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?" dedi.