DEÜ yönetimi 'mescit yapacağız' deyip yetkili sendikanın odasını boşalttı

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi yetkilileri, yetkili sendika olan Eğitim-İş'in Tınaztepe yerleşkesindeki odasını 'mescit yapacağız' diyerek boşalttı.

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 15 Mayıs'ta tespit yapıldı. 554 üyeye sahip Eğitim-İş sendikasının 4 nolu şubesi yetkili sendika olarak tescil edildi. Yetkili sendika unvanını kazanan Eğitim-İş'in yöneticileri üniversitenin rektörlük binasındaki, Tınaztepe yerleşkesindeki ve Eğitim Fakültesi'ndeki sendika temsilci odalarını, önceki yetkili sendikadan devraldı. Eşyalarını, sendikal dokümanları, afiş ve broşürlerini sendika odalarına yerleştiren Eğitim-İş yöneticileri, bugün Tınaztepe yerleşkesindeki odanın boşaltıldığı haberini aldı.

Fakülteye giden sendika yöneticileri, Fen Fakültesi sekreteri Hakan Kılıç'ın talimatıyla sendika temsilci odasının kilidinin açıldığını, odanın boşaltıldığını, afişlerin söküldüğünü gördü. Bu odanın "mescit yapılacağı" gerekçesiyle boşaltıldığını öğrenen sendika yöneticileri, duruma tepki gösterdiler.

Yaşanan gelişmeleri soL Haber'e anlatan Eğitim-İş İzmir 4 nolu şube başkanı Haşim Kahraman şunları söyledi:

"Biz dün Tınaztepe yerleşkesindeki odayı kullandık. Eşyalarımızı, dokümanlarımızı, afişlerimizi koyduk. Buraya kadar her şey normal. Fakülte yönetimi, sendika temsilcisi arkadaşımıza 'Biz bu odayı mescit yapacaktık, neden anahtarı aldınız' demiş. Bugün de odanın anahtarını istediler. Biz de, bize başka bir oda göstermeleri halinde çıkabileceğimizi söyledik. Ancak bize başka oda göstermeden, teknik ekip kilidin göbeğini açarak odadaki eşyalarımızı, idare amiri arkadaşımızın odasına yığmışlar. Mescit yapılacak diye sendika odasının boşaltılması kabul edilemez. Bize başka bir oda göstermeden, kilidi kırarak, bize haber vermeden eşyalarımızı toplayarak odadan bizi çıkarmaları çok tuhaf. Pazartesi günü tutanak tutup tespit yaparak savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."