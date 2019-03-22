Denizli'de yine deprem oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 18.32 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Denizli Acıpayam’da meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 18:32 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin derinliğini 6 kilometre olarak açıkladı.

AFAD: GELİŞMLERİ TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı meydana gelen deprem sonrası açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Denizli Acıpayam'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Denizli Acıpayam’da meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı." denildi