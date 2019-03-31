Denizli ve Erzincan'da deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5.0 büyüklüğünde, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 14.30'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Acıpayam ilçesi ve büyüklüğünün 5 olduğunu açıkladı.

Denizli'de merkez üssü Acıpayam olan 4 büyüklüğünde bir deprem de 14.45'te meydana geldi.

Yerin 6,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Denizli’nin yanı sıra İzmir, Aydın ve Muğla’da da hissedildi. Deprem bölgede paniğe neden oldu. Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ERZİNCAN DA SALLANDI

Saat 14.41'de de merkez üssü Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.