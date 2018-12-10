Demirtaş: Az kalsın dışarıyı boyluyorduk

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Twitter hesabından gündeme ilişkin açıklamalar yapan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM'in tahliye edilmesi yönünde verdiği karar hakkında "Allah muhafaza, az kalsın dışarıyı boyluyorduk" yorumu yaptı. Demirtaş'ın açıklamaları şu şekilde:

“Geçenlerde iki avukat geldi, önceden tanışmıyorduk, savunma grubumuza haber verip gelebiliyorlar. "Çok daraldık, biraz moral bulalım diye geldik" dediler. "Edirne’ye gezmeye mi?" diye sordum, "Yok, Edirne Cezaevi’ne" dediler."

"Dışarıda durum o kadar mı vahim?" dedim, "Anla işte" dediler. "E kalın o zaman? Size iki küçük hücre de ayarlarım" dedim, nasıl sevindiler görseniz. Şaka tabii, nereden ayarlayacağım, yer yok ki zaten cezaevinde."

"Biz milletvekili olmamıza rağmen içeri girene kadar canımız çıktı. Geçen gün AİHM’den "derhal orayı tahliye edin" diye tebligat aldık, neyse ki Hükümet araya girip tahliyeye engel oldu. Allah muhafaza, az kalsın dışarıyı boyluyorduk."

"Sonra Saray’ın adaleti, adalet sarayından bize hızlı bir şekilde devre mülk bir tapu ayarladı, 4 yıl 8 aylığına da olsa yerimizi garantiledik. Bu devirde gemisini kurtaran kaptan kardeşim. Hiçbir şey yapmıyorsunuz, sonra da ‘Vay efendim bizi niye içeri atmıyorlar?'”

"Ama çok da karamsar olmayın, 2023’e kadar tam 228 adet yeni cezaevi yapılıyormuş. Ay hadi inşallah, hepiniz bir şekilde girersiniz içeri. Giremeseniz de umudunuzu kaybetmeyin, önümüzde yerel seçimler var. AKP’ye oy verin, kesin içeridesiniz."