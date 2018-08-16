Danıştay üyesinden tarikat liderine övgü: İlim irfan sahibi hocamız...

Danıştay üyesi Muharrem Özkaya, Nakşibendi tarikatına bağlı İskender Paşa cemaatinin lideri olan Esad Coşan'a övgü yağdırdı. Özkaya, sosyal medya hesabından tarikat lideri için 'İlim irfan sahibi hocamız' siye söz etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay üyesi olarak atanan Muharrem Özkaya, Nakşibendi tarikatının bir kolu olan İskender Paşa cemaatinin resmi internet sitesinde okuduğu bir makeleyi, dolar krizine atıf yaparak Twitter’dan paylaştı.

Özkaya, mesajında Esad Coşan’dan “İlim ve irfan sahibi Hocamız” diye bahsetti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya, Twitter’daki hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özkaya, Nakşibendi tarikatına bağlı İskender Paşa cemaatinin resmi internet sitesi “www.iskenderpasa.com”da vefat eden cemaat lideri Esad Coşan’ın “Üç vahim savaş” başlıklı yazısını övgüyle paylaştı:

“İlim ve irfan sahibi Rahmetli Prof Dr. Esad Coşan Hocamızın Haziran 1994 tarihli İslam mecmuasındaki başmakalesi geçen haftadan bu tarafa ayrı bir gözle yeniden yeniden okunuyor... Çok mühim bir savaşın içerisindeyiz. Asla ümitsiz olmayınız.”

Özkaya, bu yazıyı ABD ile yaşanan dolar krizine atıf yaparak paylaştı. Cemaat yapılanmasının verdiği zararı onarmaya çalışan yargının bir üyesinin, başka bir cemaatin liderinin yazısını övgüyle paylaşması soru işaretlerine neden oldu.

ERDOĞAN SEÇMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş’e bağlı Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı olarak görev yapan Muharrem Özkaya’yı 2014 yılında HSYK üyesi olarak seçti.

HSYK Genel Kurulu, Özkaya’nın görev süresinin dolması üzerine 2017’de Danıştay üyeliğine atandı.

Muharrem Özkaya, aynı zamanda Erdoğan’ın eski avukatı da olan AKP Afyon Milletvekili Ali Özkaya’nın da ağabeyi.