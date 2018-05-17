Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Yeni bir çözüm süreci için Erdoğan adım atabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik Erdoğan'ın Kürtlere yönelik rahatlatıcı girişimlerde bulunabileceğini, seçimden sonra yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceğini söyledi.

Habertürk TV’de Kübra Par’a konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik 24 Haziran seçimleri sürecinde iç ve dış siyaseti değerlendirdi.

Çevik "Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak birtakım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar" dedi. Bölge insanının, Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız olduğunu ifade eden Çevik, MHP ile ittifaktan da çok mutlu olmadıklarını söyledi.

Çevik, Türkiye'nin ABD'ye rağmen Afrin'e girdiğini öne sürerek ''Türkiye eskiden böyle adımlar atamazdı zayıf bir ülkeydi" iddiasında bulundu.

AF KONUSU ÇIKMAZ SOKAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusuna fazla girmek istemediğini belirten ve ''Bu bir çıkmaz sokak '' diyen Çevik ''Bence de çok parlak bir fikir olmayabilir'' yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Çevik, seçimden sonra yeni çözüm süreci olabileceği öngörüsünde de bulundu.

‘BEKARA KARI BOŞAMAK KOLAYDIR’

Muharrem İnce'nin ''Gülen'in iadesini isteyeceğim vermezlerse İncirlik'i kapatacağım” sözlerinin hatırlatılması üzerine Çevik ''Bekara karı boşamak kolaydır'' dedi.