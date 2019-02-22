Çocuğa cinsel istismardan 5 esnaf ve memur tutuklandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtilen, aralarında esnaf ve memurun da bulunduğu 7 kişi dün gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan kişilerden 5’i tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 7 kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Ceylanpınar’da 14 yaşındaki kız çocuğunun yaşadıklarını bir yakınına anlatmasının ardından durumun Emniyet’e bildirilmesi üzerine, dün Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ev ve işyerlerinde gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.İ., F.Ç., F.Ö., M.Y. ve İ.E. nöbetçi mahkeme tarafından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı. Cinsel istismara maruz kalan çocuğun sosyal hizmetler uzmanı ve psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra devlet koruması altına alınacağı belirtildi.