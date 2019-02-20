Cinsel yönelimi nedeniyle ihraç edilen polis: Lütuf değil hakkımı istiyorum

Osman, cinsel yöneliminden dolayı polislikten ihraç edildi, dava açtı, kazandı, mesleğine döndü. Ancak üç yıl polislik yaptıktan Danıştay bu kararı bozdu. 'Devrelerim arasında sınava girdim, kazandım, sağlık şartlarını geçtim ve polis oldum. Ben lütuf değil, hakkımı istiyorum' diyen polis memuru, görevine dönmek için mücadelede kararlı olduğunu anlattı.

Polis memuru Osman, cinsel yönelimi gerekçesiyle polislikten ihraç edilmiş, açtığı dava sonucu mesleğe geri dönmüştü. Ancak üç yıl polislik yaptıktan sonra Danıştay homofobik bir karar vererek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Gazete Duvar’dan Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, gerçek ismini vermek istemeyen polis memuru, cinsel yöneliminin öğrenilmesiyle disipline sevk edilerek 2013 yılında "yüz kızartıcı suç işlediği" bahanesiyle ihraç edilmişti.

Bunun üzerine polis memuru Osman, İdare Mahkemesi’ne meslekten ihracına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması için dava açmış ve sonucunda kazanarak mesleğine dönmüştü.

Ancak birkaç ay önce Danıştay, Devlet Memurları Kanunu’nun "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak (657 sayılı kanun 125/E-g)" maddesini hatırlatarak yerel mahkeme kararını bozdu.

Danıştay’ın kararında, polis memuru Osman’ın daha önce verdiği ifadenin "samimi bir itiraf niteliğinde olduğu", davranışlarının devlet memuruna yakışmadığı gibi ifadelere de yer verildi.

Görevine dönmek için mücadelede kararlı olduğunu belirten Osman, “Devrelerim arasında sınava girdim, kazandım, sağlık şartlarını geçtim ve bu ülkede polis oldum. Ben lütuf değil, hakkımı istiyorum” diye konuştu.