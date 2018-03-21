Çiftlik Bank'ın ardından bir vurgun daha: Yine dolandırdılar

Yüksek kâr vaadiyle binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ın ardından bir vurgun haberi daha geldi.

Çiftlik Bank'ın ardından bir vurgun haberi de Anadolu Farm isimli uygulamadan geldi.

Sabah'ın haberine göre, Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve yılda yüzde 300'e varan oranlarda kâr vaat eden Anadolu Farm'ın bir yılda 200 milyon TL para topladığı öğrenildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye aldığı, 44 bin üyesi bulunan sistemde 2 hafta önce tüm ödemeler durdu. Anadolu Farm'ın, Çiftlik Bank ile söylem benzerliği dikkat çekiyor. İnceleme başladıktan sonra üye ödemelerini günlükten haftalığa çıkaran ve sonra da durduran Anadolu Farm'ın üyelerine "İnceleme nedeniyle hesaplarımız bloke edildi. Bu yüzden ödeme yapamıyoruz" dediği öğrenildi.

İncelemelere göre, hâlâ faaliyette olan 120'den fazla sanal çiftlik oyunu bulunuyor.