CHP'den öneri: Sarayın taşeronu Bahçeli'ye kadro verilsin...

CHP genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba, "Bahçeli artık sarayın taşeronudur. Saray ona kadro vermelidir” dedi.

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’nin pazar sabahı yayımlanan KHK’leri eleştirenlere yönelik sözlerini değerlendiren CHP genel başkan yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, "Bahçeli sarayın taşeronudur. Saray ona kadro vermelidir” dedi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 696 sayılı KHK’nin 121. maddesini tartışmaya açanları "siyasi ve ideolojik provokatörler" olarak nitelendiren ve "FETÖ’nün kurşun askerleri" ifadelerini kullanan Bahçeli’yi eleştiren Ağbaba, şunları söyledi: