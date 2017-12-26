CHP'den öneri: Sarayın taşeronu Bahçeli'ye kadro verilsin...

CHP genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba, "Bahçeli artık sarayın taşeronudur. Saray ona kadro vermelidir” dedi.
MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’nin pazar sabahı yayımlanan KHK’leri eleştirenlere yönelik sözlerini değerlendiren CHP genel başkan yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, "Bahçeli sarayın taşeronudur. Saray ona kadro vermelidir” dedi.
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 696 sayılı KHK’nin 121. maddesini tartışmaya açanları "siyasi ve ideolojik provokatörler" olarak nitelendiren ve "FETÖ’nün kurşun askerleri" ifadelerini kullanan Bahçeli’yi eleştiren Ağbaba, şunları söyledi:
- KHK’ler adeta Türkiye’de hukuku savunanları ayağa kaldırdı. Farklı siyasi görüşlerde olan insanlar bile bu konuda itirazlarını yüksek sesle dile getirdi. Demokratik hukuk devletini savunan herkes itiraz etti. Bu eleştirilere tepki, hükümet ve saray sözcüsünden gelmedi. Mahir Ünal ve AKP genel başkan yardımcıları, bu KHK’nin sadece 15-16 Temmuz gününü kapsadığını söyledi.
- Ama biri var ki, bu KHK’yi eleştirenlere verdi veriştirdi. O kişi Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli Saray’ın taşeronudur. Saray ona kadro vermelidir. Bahçeli’yi Saray kadroya almalıdır. Hatta yazılı ve sözlü sınava tutulmadan doğrudan kadrolu olmalıdır. Uzunca süreden beri Saray Sözcülüğünü zaten yapmaktadır. Milliyetçiler de onu zaten çoktan kadro dışı bırakmıştır. Bahçeli’nin yeri artık Balgat değil, Beştepe’dir, Saray’dır.