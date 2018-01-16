CHP'den 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcıs Bülent Tezcan, CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmasına ilişkin konuştu.

"Bizim bu saldırılara karşı herhangi bir biçimde geri adım atmamız, çekinmemiz, tereddüt etmemiz gibi bir durum söz konusu değildir. İstanbul il başkanımız da direnecek biz de direneceğiz. Bu tip saldırılar bizi korkutmayacak. Bu bir telaşın işaretidir. İstanbul'u alacağımızı görüyorlar, biliyorlar" diyen Tezcan, "Savcıya soruyorum, bugüne kadar aklı neredeymiş? CHP'nin tutumu, düşünceleri bellidir. Programında, partinin yazılı belgelerinde konulara nasıl yaklaştığı bellidir. 6-7 sene önce atılan Tweetleri arayıp bularak, bakarak onların da yarısını kesip yarısını kullanarak, siyasetçilerin üzerine yürümek, soruşturma açmak adeti yerleşmeye başladı savcılıklarda" ifadelerini kullandı.