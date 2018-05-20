CHP aday listesi açıklandı: Solcu isimlere tırpan

CHP milletvekili aday listesini açıkladı. İlhan Cihaner, Zeynep Altıok Akatlı gibi solcu isimlerin aday gösterilmediği dikkat çekiyor. Saadet Partisi için listede bazı sıraların boş bırakıldığı, kontenjan ayrıldığı görülüyor.

CHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından listede birçok yeni isim dikkat çekiyor. Aday listesinde, Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. bölge 1. sıradan aday olurken, cezaevinde olan Enis Berberoğlu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de Konya’dan aday gösterildi.

İLHAN CİHANER LİSTEDE YOK

"Gelecek için biz" grubundan İlhan Cihaner aday gösterilmezken yine aynı gruptan Cihaner'le birlikte hareket eden Selin Sayek Böke İzmir 1. Bölge 2. sıradan aday oldu. Selin Sayek Böke'nin seçim sonrası olası bir "ekonomi programı" hazırlığında üstlenebileceği rol düşünülerek listeye alındığı düşünülüyor.

CHP'nin siyasi çizgisinin solunda kalan ya da Kılıçdaroğlu yönetimine muhalif olarak öne çıkan isimlerin bir bölümünün aday listesinde yer almadığı görülüyor. İlhan Cihaner dışında Zeynep Altıok Akatlı, Musa Çam, Şenal Sarıhan, Barış Yarkadaş, Ali Şeker, Eren Erdem, Necati Yılmaz, Mustafa Balbay, Tur Yıldız Biçer, Fikri Sağlar, Gaye Usluer, Haluk Pekşen de liste dışı kaldı.

Erdoğan Toprak, İlhan Kesici gibi isimler İstanbul'da eski yerlerini korurken Deniz Baykal da Antalya 1. sırada yer aldı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise 1. Bölge 4. sıradan aday gösterildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın az sayıda ismin listede yer aldığı belirtiliyor.

SP KONTENJANI

Açıklanan listede Saadet Partisi (SP) için kontenjan ayrıldığı, bazı sıraların boş bırakıldığı da dikkat çekti. SP kontenjanı olarak ayrılan İstanbul 3. Bölge 9. sıradan eski HDP milletvekili Altan Tan'ın aday gösterildiği öne sürüldü.

LİSTE

ANKARA 1’İNCİ BÖLGE

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5-Gamze Taşçıer

ANKARA 2’İNCİ BÖLGE

1- Nihat Yeşil

2- Yıldırım Kaya

3- Semra Dinçer

ANKARA 3’ÜNCÜ BÖLGE

1- Haluk Koç

2- Murat Emir

3- Ahmet Ersen Özsoy

4- Servet Ünsal

İZMİR 1. BÖLGE

1-Murat BAKAN

2- Selin Sayek BÖKE

3- Özcan PURÇU

4-Kani BEKO

5-Mehmet Ali ÇELEBİ

6- Tacettin BAYIR

7- Ednan ARSLAN

8- Sefer İPEKLİ

9- Kazım UMUDLAR

10 Nilay KÖKKILINÇ

11-Ezgi Deniz URUNGA

12-Devrim Barış ÇELİK

İZMİR 2. BÖLGE

1-Kemal KILIÇDAROĞLU

2-Ünal ÇEVİKÖZ

3-Kamil Okyay SINDIR

4-Atilla SERTEL

5-Sevda ERDAN

6-Mahir POLAT

7-Bedri SERTER

8-İdris Yavuz YILMAZ

9-Ali ENGİN

10-Salih ÖZÇİFTÇİ

11-Mehmet BİRLİK

12–…..

13-Ebru OKAY

İSTANBUL 1. BÖLGE:

1-Akif Hamzaçebi

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Onursal Adıgüzel

4-Fethi Açıkel

5- Gürsel Tekin

6-İlhan Kesici

7- Oğuz Kağan Salıcı

8-Mahmut Tanal

9- İbrahim Kaboğlu

10- Sera Kadıgil

İSTANBUL 2. BÖLGE

1-Enis Berberoğlu

2-Aykut Erdoğdu

3-Tuncay Özkan

4-Yunus Emre

5-Sezgin Tanrıkulu

6-Yüksel Mansur Kılıç

7-Gökan Zeybek

8-Işık Öğütçü

İSTANBUL 3. BÖLGE

1-Engin Altay

2-Erdoğan Toprak

3-Mehmet Bekaroğlu

4-Zeynel Emre

5-Sibel Özdemir

6-Özgür Karabat

7-Turhan Aydoğan

8-Gülizar Emecan

HATAY

1- Servet Mollaoğlu

2- Nermin Yıldırım

3- Serkan Topal

4- Mehmet Fatih Turan

KOCAELİ

1- Haydar Akar

2- Fatma Kaplan Hürriyet

3- Tahsin Tarhan

MUĞLA

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Ayyılmaz

TOKAT

1- Kadim Durmaz

SİVAS

1- Ulaş Karasu

TUNCELİ

1- Polat Şaroğlu

2- Mesut Coşkun

ANTALYA

-Deniz Baykal

-Çetin Osman Budak

-Rafet Zeybek

-Şengül Yeşildal

-Nusret Bayar

-Vahap Tuncer

ZONGULDAK

1- Ünal Demirtaş

2- Deniz Yavuzyılmaz

3- Umut Başoğlu

4- Merve Kır

5- Çiğdem Şekerci

ADANA

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

5- Oya Tekin

ESKİŞEHİR

1-Utku Çakırözer

2-Jale Nur Süllü

3-Nuray Akçasoy

4-Engin Çakmak

5-Sinan Özkar

GAZİANTEP

1 – Bayram Yılmaz Kaya

2 – Özgür Yılmaz

3 – İrfan Kaplan