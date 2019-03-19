ÇHD duruşmasında gerilim: Tüm avukatlar salondan çıkarıldı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi altısı tutuklu 20 avukatın “terör örgütü yöneticiliği” ve “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması dün Silivri Cezaevi Kampüsünde görüldü.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın duruşmasını, bazı CHP'li milletvekilleri, 16 baro başkanı, Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED), Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği’nden (ELDH) avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi izledi.
Mahkeme başkanı Akın Gürlek, sanıklara ve avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını sordu. Bunun üzerine İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel söz alarak usule ilişkin beyanda bulundu.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, heyet duruşmaya başladıktan sonra iki sanık salona alındı. Savcılığın mütalaası üzerine sözleri sorulan avukatlar "reddi hakim" talebinde bulundu.
Teker teker söz alan sanık avukatlar, hakimin reddini istemelerinin nedenini açıkladı. Söz alan Selçuk Kozağaçlı şunları söyledi:
BU SÖZLERDEN SONRA KOZAĞAÇLI DIŞARI ÇIKARILDI
Mahkeme Kozağaçlı’yı bu sözlerden sonra karar alarak salondan çıkardı. Salonda oluşan tepkilerin ardından yargılanan tüm avukatlar salonu terk etti. Tepkiler üzerine heyet sanık avukatlarının ve seyircilerin de salondan çıkartılmasına karar verdi. Duruşmaya verilen ara sırasında salondan çıkartılan Kozağaçlı heyete “Sadece sizi değil, sizi ve temsil ettiğiniz her şeyi, ahlakınızı reddediyorum” diye seslendi.
141 DOSYADA TANIK
Sanık Ebru Timtik’in avukatı Several Ballıkaya tanıklara ilişkin beyanda bulundu. Açık tanık olmasına rağmen İ.Ö.’nün de SEGBİS ile dinlendiğini ve “Ben çok mahkemede tanığım, bu hangi mahkeme bilmiyorum” dediğini anımsatan Ballıkaya, “Kendisi 141 DHKP-C dosyasında tanık, ayrıca bazı FETÖ davalarında da tanıklık yapıyor. İ.Ö. 1995’ten 2005’e kadar istihbarat görevlisi olarak örgütte çalıştığını beyan etti. Ancak bu dosyada suç tarihi 2013 ve sonrası. Ayrıca bu kişi silahlı yağma, kişiyi özgürlüğünden alıkoyma, bıçaklı saldırı gibi adli suçlardan hükümlü ve bu 10 yıl içerisinde hapiste ve askerde olmadığı süre toplam 2-3 ay. Bu kadar sürede bir örgütte üst düzey görevli olmayı nasıl başardı?” diye sordu.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da duruşmada söz alarak, “16 Baro olarak buradayız. Bir önceki duruşmada tevsii tahkikat talepleri alınacağı karara bağlanmış olup celse arasında zorla mütalaa alınmıştır. Burada bulunan sanıkların yargılandıkları, tutuklandıkları için değil ama adil yargılanmadıkları için açlık grevindeler. Almış olduğunuz kararlardan vazgeçilmiştir” dedi.