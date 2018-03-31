Cem Uzan'dan Aydın Doğan paylaşımı: Türkiye bir mikroptan kurtuldu

Aydın Doğan'la yıllardır kavgalı olan Cem Uzan, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışını, 'Emeği geçen herkese teşekkürler' diyerek kutladı.

Yurtdışında yaşayan eski medya patronu Cem Uzan, Doğan Medya Grubu'nun satışını memnuniyetle karşıladı.

Instagram hesabından Aydın Doğan'ın fotoğrafını da kullanarak bir mesaj yayımlayan Cem Uzan, "Türkiye karaborsacı sahtekar iftiracı bir mikroptan kurtuldu. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

YILLARDIR KAVGALILAR

Cem Uzan'ın Aydın Doğan ile kavgası medya patronu olduğu yıllara dayanıyor. 2015 yılında da Uzan, Aydın Doğan hakkında ağır ithamlarda bulunmuştu. Aydın Doğan'ı "kağıt ve akaryakıt kaçakçısı" olmakla suçlayan ve kendisinden "40 milyon dolar haraç istediğini" iddia eden Uzan, bu konuşmanın ses kaydının da Şişli Cumhuriyet Savcılığında olduğunu ileri sürmüştü.