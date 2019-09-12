Çanakkale Merkez Ortaokulu mezunlarından 'Okulumu geri istiyorum' sergisi

Çanakkale Merkez Ortaokulu mezunları imam hatibe dönüştürülen okullarını geri almak için mücadeleye devam ediyor. Mezunlar 'Merkez Ortaokulu'mu Geri İstiyorum' başlığıyla sergi açtı.

Çanakkale'de Kentin hafıza mekanlarından biri olan Merkez Orta Okulu 2014 yılında yıkılarak yerine yapılan binada İmam Hatip Ortaokulu açılmıştı.

Merkez Ortaokulu Gönüllüleri Derneği, Çanakkale Kent Müzesi'nde 13 Eylül tarihinde sergi açarak Merkez Ortaokulu geçmişini, anılarını yansıtan fotoğraflar ile hafıza tazelerken, okullarını geri almak için verdikleri mücadeleyi de basında yer alan fotoğraflarla anlattı.

Serginin neden açıldığı şu şekilde anlatıldı:

"1968-69 yılında Çanakkale Lisesinden ayrılıp eğitim-öğretim hayatına başladığı günden haksız bir gerekçe ile yıkılana kadar kentlilerin hafızasında nitelikli eğitimi, bilimi ve spor alanındaki başarısı ile yer etmiş Merkez Ortaokulu, Cevatpaşa Mahalle sakinleri içinse ayrı ve özel bir yere sahiptir.

MÜCADELE HENÜZ SONA ERMEDİ

Gerek bina yapısı ile yaşadığı dönem boyunca kentin simgelerinden biri olmuş, gerekse yetiştirdiği kişilerin çeşitli alanlarda önemli kademelere yerleşmesi ile hafızalarda yer etmiş Merkez Ortaokulu bugün yok...

Bu serginin hazırlanış amacı Çanakkalelilerin belleğinde yer alan Merkez Ortaokulu'nu bir kez daha hatırlatmak ve "Merkez Ortaokulu'mu Geri İstiyorum" sürecini yeni nesillere tanıtıp mücadelenin henüz sona ermediğini bir kez daha tekrarlamaktır. Serginin hazırlanmasına ön ayak olan ve bu aşamada bizden yardımlarını bir an bile olsun esirgemeyen öğretmenlerimize teşekkürü borç biliyoruz."

Sergi açılışı ilgiyle karşılanırken, 18 Eylül tarihine kadar Kent Müzesi'nde ziyarete açık olacak.

İMAM HATİP OKULU'NDAN TANITIM BİLDİRİSİ: YERLİ VE MİLLİ İNSANLAR YETİŞTİRMEK

Çanakkale'de Esenler Mahallesi'nde yeni bir İmam Hatip Ortaokulu açılmasına ise tepkiler devam ederken, Okul Müdürlüğü'nün İmam Hatip Ortaokulu için tanıtım ilanında şu ifadelere yer verildi;

"Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi devlet okullarıdır. Temel gayesi, milli ve manevi değerlerini koruyan ve geliştiren kişilikli, yerli ve milli insanlar olarak onları yetiştirmektir."

İlanda, ders müfredatından, imam hatip mezunlarının askeri okullara gidebileceğini ve polis olmayı tercih edebileceklerine de yer belirtiyor.





