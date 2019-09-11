Çanakkale'de imam hatip tepkisi: Birkaç kişiye özel okul açtılar

​Çanakkale Merkez Esenler Mahallesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim kampüsüne imam hatip ortaokulu açıldı. Mahallelinin ilgi göstermediği okulun yalnızca birkaç öğrencisi bulunuyor.

Çanakkale Merkez Esenler Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim kampüsüne imam hatip ortaokulu açıldı.

Birçok okulda kapasitenin üzerinde öğrenci kaydı yapılırken, açılan imam hatip okuluna mahalleli ilgi göstermedi ve okula sadece 6-7 kayıt yapıldı.

Esenler Mahallesi'nde ortaokullarda kalabalık sınıf mevcutları sorununa rağmen atılan bu adım mahalleliden büyük tepki çekti.

'GERİCİ DAYATMA'

TKP Çanakkale İl Örgütü de konuya tepki gösteren bir açıklama yaptı. "Çanakkale karanlığa teslim olmayacak!" başlıklı açıklamada, ortaokullardaki kalabalık sınıflara aldırış etmeden yeni bir imam hatip ortaokulu açılmasının emekçilere ve çocuklarına uygulanan gerici bir dayatma olduğu vurgulandı.

Açıklama şu şekilde:

Yeni eğitim-öğretim yılına bin türlü dert ve tasa ile başlarken Çanakkale Esenler Mahallasi'nde yeni imam hatip okulu açılması gündeme düştü.

Ortaokullarda kalabalık okullara ve sınıf mevcutlarına aldırış etmeden yeni bir imam hatip orta okulu açılması semtte yaşayan emekçilere ve çocuklarımıza uygulanan gerici bir dayatmadır. Bir yandan imam hatipleştirme çabası, diğer yandan zorunlu din dersleri ile müfredatta yapılan değişiklikler ile eğitim AKP iktidarının dindar ve kindar nesil yetiştirme politikalarının aracı haline dönüştürülmüştür. Öyle ki, Çanakkale'de sadece imam hatip okulları ile özel okulların sayıları artmıştır. Veliler ve öğrenciler özel okullara ve imam hatiplere mahkum edilerek, eğitim hizmeti kamusal olmaktan çıkarılmak istenmektedir.

Çanakkale Esenler Mahallesi'nde "Cevat Paşa ve Ömer Mart Ortaokulu" olarak 2 adet orta okul bulunmaktadır. Ömer Mart Ortaokulu'nun Esenler Mahallesi'ndeki binası inşaat halinde olduğu için kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir okulda geçici olarak eğitime devam etmektedir. Mahalleye olan uzaklığı sebebiyle veliler daha çok Cevat Paşa Ortaokulu'nu tercih etmektedir. Her iki ortaokulda da standardın üzerinde kalabalık sınıf mevcutları bulunmaktadır. Esenler Mahallesi'nde öğrenci sayısı ve kalabalık okul mevcutları açısından yeni bir ortaokula ihtiyaç duyulmaktadır. Önceki yıllarda Cevat Paşa Mahallesi'nde bulunan Çanakkale'nin en köklü okulu ve kentin hafıza mekanlarından biri olan Merkez Ortaokulu yıkılmış, Çanakkale halkının haftalarca süren eylemlerine, tepkisine ve ortaokul ihtiyacına rağmen, yerine imam hatip okulu açılmıştır.

Herhangi bir talep olmadığı aşikar olan, Esenler Mahallesi'nde Mesleki ve Teknik ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim kampüsü olarak oluşturulan alanın içerisine atölye olarak tasarlanmış bir binada Şehit Kıvanç Kaşıkçı İmam Hatip Ortaokulu, 6-7 öğrencisiyle eğitim-öğretim yılına başlamıştır.

İhtiyaç bulunmadığı halde, Esenler Mahallesi'nde ortaokullarda kalabalık sınıf mevcutları sorunu ortadayken, veliler tarafından tercih edilmeyen imam hatip okulları açılması akıl dışılıktır, gericiliktir.

Çanakkale'de çocuklarımızın geleceğini karanlığa teslim ederek ele geçirmek isteyenlere karşı çağrımız var. Başta Esenler Mahallesi ve Cevatpaşa Mahallaesi'nde yaşayan emekçiler olarak, ihtiyacımız olmayan imam hatip okullarının kapatılmasını talep ediyor, Merkez Ortaokulu'muzu geri almak için, çocuklarımızın aydınlık geleceği için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Karanlığa karşı, aydınlık bir gelecek için biz hazırız; gelin, birlikte bu düzeni değiştirelim.

