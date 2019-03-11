Bu da oldu: Öğrencilere 'Erdoğan geliyor' tatili!

Gebze-Halkalı Marmaray hattı, yarın AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Tören Kartal ilçesinde yapılacak.
Kartal'da velilere gönderilen kısa mesajla, ilçede yarın törenin yapılacağı güzergahtaki bir okulun tatil edildiği duyuruldu.
Twitter'da "Kaç Saat Oldu" kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan hesaba göre, öğrenci velilerinin telefonlarına gönderilen mesaj şöyle:
Kar tatili değil, Erdoğan geliyor diye Eğitime bir gün ara veriliyor:) pic.twitter.com/ya1k6cZz43
— Kaç Saat Oldu? (@kacsaatolduson) 11 Mart 2019