Bu da oldu: Öğrencilere 'Erdoğan geliyor' tatili!

AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Gebze-Halkalı Marmaray hattının açılış töreni nedeniyle yarın Kartal'a gelecek olması nedeniyle, ilçede okul tatil edildi.

Gebze-Halkalı Marmaray hattı, yarın AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Tören Kartal ilçesinde yapılacak.

Kartal'da velilere gönderilen kısa mesajla, ilçede yarın törenin yapılacağı güzergahtaki bir okulun tatil edildiği duyuruldu.

Twitter'da "Kaç Saat Oldu" kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan hesaba göre, öğrenci velilerinin telefonlarına gönderilen mesaj şöyle: