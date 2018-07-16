Bodrum'daki yangında 16 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

Muğla’da çıkan orman yangınında yaklaşık 23 hektar (16 futbol sahası) büyüklüğündeki bir alan küle döndü.

Muğla’da çıkan orman yangınında yaklaşık 23 hektar (16 futbol sahası) büyüklüğündeki bir alan küle döndü.

Yangın, Bodrum ilçesinde Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı mevkisinde dün akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangın kısa sürede yakınında yerleşim yeri bulunan makilik alana sıçrarken, alevlere iki helikopter ve uçakla havadan, dört arazöz ve 200’e yakın söndürme işçisinin yanı sıra vatandaşlarca karadan müdahale edildi.

Yangında yaklaşık 16 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü.