Binali Yıldırım: Türkiye bunların dediklerinin tam tersini yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, "Darbeden sonra "Türkiye belini doğrultamaz" diyorlardı. Türkiye bunların dediklerinin tam tersini yaptı" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Burdur İl Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, "Bugün itibarı ile Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 31 milyona ulaştı. Bu bir rekordur." dedi.

Binali Yıldırım konuşmasında "Darbeden sonra "Türkiye belini doğrultamaz" diyorlardı. Türkiye bunların dediklerinin tam tersini yaptı. Türkiye 2017’de 3. çeyrekte büyümede dünyanın bir numarası oldu. Türkiye’ye de bu yakışır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Kudüs konusunda da konuşarak "Dünya birden büyük olduğunu tüm dünyaya gösterdi" dedi.

KHK AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, 696 sayılı KHK ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine tepki gösterdi .

Yıldırım, "Bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı?" diye sordu.