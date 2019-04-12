Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden militan ateizmin diyalektik eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin "Militan Ateizmin Diyalektik Eleştirisi" başlıklı konferansı Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konferansta, Türkiye’de diyalektik olmayan İslam karşıtlığının ideolojik zaafları; İslam'ın, merkezinde Kuran ile sünnetin durduğu bir ideolojik-siyasi bütünlük olarak ele alınması ve değişmeyen, tarihsel koşulların diyalektiğinden bağımsız bir karşıtlık yaratılması olarak sıralandı.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Nisan ayı konferansları İstanbul'da başladı. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansta Dr.Öğr.Üyesi Nevzat Evrim Önal'ın katılımıyla "Militan Ateizmin Diyalektik Eleştirisi" başlığı ele alındı.

Sunumuna, Marx'ın henüz düşünsel yolculuğunun başındayken yaptığı, dine dair "halkın afyonu" soyutlamasını değerlendirerek başlayan Önal, Marx'ın o tarihte de temel derdinin emekçi sınıfın devrimci kurtuluşu olduğunu belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de bilimsel dünya görüşünün giderek alan kaybettiği bir dönemde, militan ateizmin bu gerileme karşısında neden sonuçsuz kaldığının tartışıldığı konferansta, kaba materyalizmin kökenleri ve tarihsel yolculuğu değerlendirildi.

Pozitivizmin mücadeleyi, gerçekliği açıklama alanına sıkıştırması ve dinin toplumsal işlevini tanımlamadaki yetersizlikleri geçmişten günümüze örneklerle sunuldu.

Konferansta, Türkiye’de diyalektik olmayan İslam karşıtlığının ideolojik zaafları; İslam'ın, merkezinde Kuran ile sünnetin durduğu bir ideolojik-siyasi bütünlük olarak ele alınması ve değişmeyen, tarihsel koşulların diyalektiğinden bağımsız bir karşıtlık yaratılması olarak sıralandı. Bu zaaflar nedeniyle militan ateizmin sansasyonel ancak sonuç alıcı olmadığı vurgulandı.

Nevzat Evrim Önal, sunumunu şu sözlerle tamamladı:

"Militan ateizm, ağır bir yenilgi psikolojisi içinde, toplumsal dönüşüm hedefinden vazgeçmiş, tarihe not düşmektedir. Oysa yapılması gereken, iddiadan vazgeçmek değil pozisyon değiştirmek; insan aklını dinsel dogmanın karanlığından kurtarabilecek, daha doğrusu insan aklının kendisini dinsel dogmanın karanlığından kurtarmasının koşullarını ona sağlayabilecek tek toplumsal güce eklemlenmek, işçi sınıfına yönelmektir. Tarih, yazılmayı beklemektedir."

Yoğun ilgi gören konferansın video kaydına önümüzdeki günlerde Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Youtube kanalından ulaşılabileceği öğrenildi.