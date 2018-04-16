Bilim ve Aydınlanma Akademisi konferansları Nisan'da da sürüyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) aylık konferanslarının ikinci ayında bilim insanlarını ve bilim dostlarını dört farklı konu ile dört farklı kentte ağırlıyor. İşte Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Nisan programı...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) geçen ay Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir’de dört farklı konu ile aylık konferanslar dizisiyle genetikten biyolojiye, iktisattan sağlığa farklı alanlarda bilim insanlarını ve bilim dostlarını ağırladı. Konferanslar, katılımcılara günümüz akademi dünyasının odalarına kapanmış dar ve gerici görüşlerine inat başka bir doğrultuyu göstermesi açısından oldukça verimli geçmiş oldu. Ayrıca akademi, konferansların video kayıtlarını da YouTube kanalı ve sitesinden paylaşıma açtı.

NİSAN PROGRAMI

Akademinin Nisan ayı programı ise şu şekilde:

1- İnsan bencil midir? | Nevzat Evrim Önal

18 Nisan 2018, 20:00 | İstanbul | Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Salonu, Bahariye Caddesi, Ali Suavi Sokak, No:7 Kadıköy

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Nisan ayı konferanslarında ilk sözü Akademi üyesi Nevzat Evrim Önal alıyor.

Soru hem toplumun genel kabullerini sorguluyor hem de bizleri düşünmeye davet ediyor. Gerçekten, insan bencil değil midir? Hepimiz düşüncelerimizin derinliklerinde ya da yüzeyinde aynı yanıtı vermiyor muyuz? “İnsanlar bencildir; hatta gen, doğa bencildir”. Günümüzün kolay kabul gören yaklaşımı bu cümlede saklı değil mi?

İyi ama neden? Bu kabul, bu bencillik görüntüsü neden?

Konferansta bu sorular sorulacak ve cevap aranacak.

2- Bir evren resmi: Stephen Hawking anısına | BAA Maddenin Temel Hareketleri Bilim Alanı Üyeleri

19 Nisan 2018, 18:30 | Ankara | Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konferans Salonu, Konur Sokak, No:51, Kızılay

Bilim ve Aydınlanma Akademisi geçtiğimiz günlerde hayata veda eden İngiliz fizikçi Stephen Hawking anısına bir konferans düzenliyor. Akademi alt birimlerinden olan Maddenin Temel Hareketleri Bilim Alanı üyesi fizikçiler tarafından sunulacak olan konferansta güncel bilimsel bilgilerle evrenin niteliksel özellikleri ele alınacak. Diyalektik materyalizmin güncel yansımaları da tartışılacak.

3- Bilimden Bilgisizliğe Kuantum Fiziği | Hasan Karabıyık

20 Nisan 2018, 19:00 | İzmir | Bilim ve Aydınlanma Akademisi Toplantı Salonu, Atatürk Caddesi, No:386, Kat:8, Alsancak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Nisan konferansında Stehpen Hawking anısına bir fizikçiyi ağırlıyor: Prof. Dr. Hasan Karabıyık. Aynı zamanda Akademi'nin düzenli dergisi Madde, Diyalektik ve Toplum'un danışma kurulu üyesi olan Karabıyık, kuantum fiziği ile ilgili güncel bilgileri özetledikten sonra teorinin nasıl da kötüye kullanıldığına dair örnekler verecek. Modern bir din ideolojisinin örtüsü olarak kullanılan kuantum fiziği ile ilgili tartışmalarda bilerek çarpıtılan yönlere değinecek ve son olarak da Hawking'in çalışma alanı olan kozmoloji hakkında bilgi verecek.

4- Marksist Artık-Değer Teorisi | Mustafa Şanlı

28 Nisan 2018, 15:00 | Antalya | Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu, Meltem Mahallesi, 3808 Sokak, No:10, Muratpaşa

5 Mayıs’ta 200. doğum gününü kutlayacağımız Karl Marx'ın en önemli buluşlarından birisini Antalya'da ele alıyoruz.

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