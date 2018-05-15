Bilal Erdoğan patronlarla birlikte bir vakıf daha kurdu

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, YETEV adında bir vakıf kurdu. Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'nın yönetim kurulunda tanınmış patronlar da bulunuyor.

Kısa adı TÜRGEV olan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın yöneticileri arasında yer alan AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, yeni bir vakıf daha kurdu.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) adıyla kurulan vakfın mal varlığı 500 bin lira olarak kayıtlara geçti.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre vakfın amacı, "Devletin kamu hizmetlerindeki yükünü azaltmak amacıyla ‘eğitim'in gelişmesi için her türlü katkıda bulunmak ile eğitim hizmetlerini ifa etmek ve gençliğin gelişimine katkı sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir" ifadeleriyle açıklandı.

Kuruluş kararı Resmi Gazete'de yayımlanan ve kuruluş yeri İstanbul olan vakfın kapanması durumunda mal ve hakları yine Erdoğan'ın kurucusu olduğu TÜGVA'ya devredilecek.

VAKFIN YÖNETİMİNDE ÜNLÜ PATRONLAR VAR

Vakfın yönetim kurulunda Haydar Sancak, Mehmet Büyükekşi, Vahap Küçük, Hikmet Cem Ocakçı ve Ramazan Salman gibi tanınmış patronlar yer alıyor.