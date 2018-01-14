Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Doğu ve Batı yerleşkelerini bağlayan kavşak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Feyyaz B. yönetimindeki 07 FT 074 plakalı beton mikseri ile Süleyman G. (53) idaresindeki 33 DC 532 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç içinde bulunan Ayşe G. (65) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi de sıkıştı. Kazada ayrıca otomobilde bulunan yolculardan Şükriye G. (40) ağır olmak üzere, sürücü Süleyman G., Mükerrem G. (44) ve Ramazan G. (48) de yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahaleleri sonrasında Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri sonrasında SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama, Isparta Şehir ve Özel Meddem Hastanelerine sevk edildi. Ağır yaralı olarak SDÜ Tıp Fakültesi’ne sevk edilen yolculardan Şükriye G. ise sevk edildiği SDÜ Tıp Fakültesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.