Beşiktaş’ta 3'ü çocuk 4 kişinin ölümüne yol açan sürücü firarda

Beşiktaş’ta dün gece saatlerinde makas atarak ilerlediği belirtilen ve bir panelvan araca çarpan otomobilin yol açtığı kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü ise kaçtı.

İstanbul Beşiktaş'ta dün gece TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli’nde yaşanan trafik kazasında 3’ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

4’ü çocuk 10 kişinin tedavisiyse sürüyor.

Polisin makas atarak ilerlediği belirtilen ve bu sırada orta şeritte seyreden bir panelvan araca çarparak devrilmesine neden olan 34 RJ 5171 plakalı otomobilin sürücüsünü aradığı belirtildi.

Tünel geçişi Edirne istikametinde meydana gelen kazada panelvan araçta bulunan 14 kişiden Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik (8) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çocukların annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi ise sürüyor.