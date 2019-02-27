Berkin Elvan duruşması ertelendi: Sanık polisin tutuklanması talebi reddedildi!

Haziran Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polis tarafından başından gaz fişeğiyle vurularak katledilen Berkin Elvan davasının dokuzuncu celsesi görüldü. Kararın açıklanması beklenen duruşma, keşif yapılması amacıyla 8 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'a erteledi.

Haziran Direnişi sırasında İstanbul Okmeydanı’nda polis tarafından gaz bombası fişeğiyle vurulan ve 269 gün komada kalmasının ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davanın dokuzuncu duruşması İstanbul Adliyesi 17 Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Geçen duruşmanın ardından bilirkişi raporu açıklanmış, raporda Berkin Elvan’ı öldürenin polis Fatih Dalgalı olduğu kaydedilmişti. Mahkeme heyeti ara kararını açıklamak üzere verdiği aranın ardından, davayı 10 Nisan 2014 için keşif yapılması amacıyla, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'a erteledi.

Polis Fatih Dalgalı'nın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması, SEGBİS ile bağlanan tanık Bayram Gözükara'nın beyanlarıyla başladı.

Sendika.org'un aktardığına göre Gözükara, şunları kaydetti: "Üst devremdir kendisi. Dalgalı'nın gruptaki görevini bilmiyorum. Gruptaki zetçiler değişebiliyordu o dönemde. Ben kalkancıydım. Grubumun amirini hatırlamıyorum. Grup şefimiz Yusuf Uyanık'tı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçişi sırasında yolu açmak için Okmeydanı'na geçtik. Fotoğraftaki kişi Fatih Abiye biraz benziyor, olay yerindeki görüntülerdeki kişiyi teşhis edemem, benzetemedim."

'GRUBUNUZDA KİMLERİN GAZ SIKTIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?'

Berkin Elvan'ın avukatı Çiğdem Akbulut, tanık Gözükara'ya, "Grubunuzda kimlerin gaz sıktığını biliyor musunuz" diye sordu. Gözükara, müdahale edildiğini hatırladığını ama kimlerin gaz kullandığını bilmediğini söyledi.

'GRUBA MÜDAHALE EDEN POLİSLERİ GÖRMEDİK'

Samsun'da görev yapan tanık polis Hasan Pekşen de, duruşmada şu sözleri sarf etti: "O dönemde zetçi olarak görev yapıyordum. Taksim grubundaydım. Olayla alakalı herhangi bir bilgimiz yok. Berkin Elvan öldükten sonra bizi ifadeye çağırdılar. Okmeydanı'ndaki bağlantı yolunda bekledik biz ama Şark Kahvesi'nin orada müdahale vardı. Zetçiler tek başına görev yapmaz. Müdahalenin olduğu yerden 500 metre gerideydik. Gruba müdahale eden polisleri göremedik. Biz eve gitmeden çalışıyorduk. Sonuçta toplumsal olayları önlemekle görevli polislerdik. Grup içinde zetçi olarak görevliydim. Grupta benden başka zetçiler de vardı. Zet kullanırken bize talimatı grup amiri verirdi. Ben Dalgalı'nın ismini basından duydum. Kendisi ile hiçbir yerde görev yapmadım."

AVUKATTAN MAHKEME ÜYESİNE TEPKİ

Fatih Dalgalı'nın avukatı, zet silahı kullanım pozisyonu, atış açısının teknik bir konu olduğunu söyledi. Bilirkişilerin hazırladığı raporun varsayıma dayalı olduğunu belirten Dalgalı'nın avukatı, "Detaylı savunmayı yazılı olarak dosyaya sunduk" dedi.

Berkin Elvan'ın ailesinin avukatlarından Can Atalay, beyanlar sırasında bir mahkeme üyesinin telefonuna bakıp gülümsemesine tepki göstererek "Elinizdeki telefona bakarak, gülümseyerek beyan dinleyemezsiniz" dedi.

'YA AĞIRLAŞTIRICI NEDENİ OLMADAN ATIŞ YAPTI YA DA SIRALI AMİRLERİN TALİMATIYLA BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ'

Avukat Atalay beyanına, "Hasan Pekşen iki şey söyledi. 'Zet silahı talimatla atılır' dedi bu iki ihtimalle ortaya çıkar. ya Fatih Dalgalı suçun ağırlaştırıcı nedeni olmadan atış yapmıştır ya da sıralı amirlerin talimatı ile bir çocuğu öldürdü" diyerek devam etti.

Atalay, Pekşen'in 'Onun yaşındaki çocuklar bize taş attı bağırdık gittiler' dediğinin, polislerin de oradan uzaklaştığını söylediğinin altını çizdi.

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın kolunun katıldığı bir protesto sırasında iki yerden kırıldığını hatırlatan Avukat Atalay, "Valilik makamı soruşturma izni vermiyor itiraz ediyoruz" dedi. Konuya ilişkin olarak şüpheli polis memurları hakkında takipsizlik kararının, "Emniyet görevlilerinin dağılma ihtarı yapıldığı, memura direnme nedeniyle sanığın kendi kusuru ile kolunun kırıldığı' söyleniyor" diyerek hatırlatan Atalay, polis memurları ile ilgili takipsizlik kararına ilişkin olarak, "Bunun manası şudur. Bu sanığın tutuksuz yargılanmasının manası aileyi cezalandırmaktir" dedi.

Atalay, geçen duruşmadaki tanık polislerin ifadelerine değinerek, "Tıpkı jandarma kriminal raporu gibi benzerlik var. Doğrudan atış yapıldığı sabit artık. Bu raporlar bir bütünü tamamlıyor. Durumu ortaya koyuyor. Yeni bilirkişi raporu da istenmiyor. Keşif istiyoruz çünkü suçun alacağı cezanın hangi hadden verileceği bizce keşif yapılması gerekir. Artık tutukluluk talep etmiyorum bu su götürmez bir gerçek çünkü artık" ifadelerini kullandı.

Açlık grevindeki ÇHD'li avukatlar için kırmızı kurdele takan Avukat Çiğdem Akbulut, söz alarak "Tutuklamaya ilişkin taleplerim var" dedi.

'DOSYAYI ŞİŞİRMEK İÇİN PEK ÇOK KİŞİ KATILDI'

Avukat Akbulut, dosyaya, şişirmek için pek çok kişi katıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Kovuşturma aşamasında jandarma kriminal rapor geldi. Yine itiraz edildi. Geçtiğimiz duruşma bilirkişi raporu geldi. Yalan söylediğini anlamış mıydık, anlamıştık. Bugün dinlenen tanıklardan Gözükara, üniformalı fotoğrafı tanıdı ama kravatlı fotoğrafı tanımadı. Çünkü sürekli değişmeye ve tanınmamaya çalışıyor kendisi. HTS kayıtları da ortaya koydu verileri. Bize kalırsa başka polis memuru dinlemeye gerek yok."