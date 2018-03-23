Benzine rekor zam: 6.02 lira

Akaryakıta yapılan son zamlar sonrası benzinin litresi ikinci kez 6 lira sınırını aştı.

Akaryakıta yapılan zamlar sonrası benzin rekor seviyeyi gördü. Benzin son yapılan zamlarla ikinci kez kez 6 lirayı geçti, pompalar 6.02 lirayı görürken, motorin de 17 kuruşluk zamla birlikte 5.55 lira oldu.

Hakkâri’nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde 1 litre benzinin fiyatı son zamlar sonrasında 6.02 liraya yükseldi.

İstanbul'da ise benzinin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 5.86, Avrupa Yakası'nda ise 5.84 lira olurken son zamla birlikte motorinin litre fiyatı ise Anadolu Yakası'nda 5.16, Avrupa Yakası'nda da 5.13 lira oldu.

Ankara'daki pompa fiyatları ise ise benzinde 5.90, motorinde ise 5.17 lira oldu.