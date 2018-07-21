Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitim kalkabilir

Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitim konusuna değişiklik gündemde. Yoğun talepler üzerine, daha önceki bedelli askerlikler gibi 28 günlük temel eğitimin tamamen kaldırılmasına sıcak bakılıyor.

Bedelli askerlik düzenlemesinde değişikliğe gidileceği öğrenildi. Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp hafta sonuna kadar yasalaştırılması beklenen ve 25 yaş, 15 bin lira ve 28 günlük zorunlu temel eğitim olarak öngörülen yasa teklifinde sürprizler olacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirmelerin ardından, daha önceki bedelli askerlikler gibi 28 günlük temel eğitimin tamamen kaldırılmasına sıcak bakılıyor.

Bu konuda yoğun talep olduğunu, özellikle esnaf, doktor ve yurtdışında ihtisas yapanların izinle ilgili sorun yaşayacakları daha önceki bedelli askerlik düzenlemelerinde olduğu gibi "temel eğitim verilmemesi" görüşünün oluştuğu belirtiliyor.

Başvuruların fazla olması nedeniyle, temel eğitim verme zorluğu ve maliyetinin de bu değerlendirmede etkili olduğu kaydedildi.