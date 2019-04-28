Başsavcılıktan ‘çocuk kaçırma’ açıklaması: Küçükçekmece’deki olay gasp

İstanbul Küçükçekmece başsavcılığı, lüks bir ciple giden kişilerin, dokuz yaşındaki F.Ç.’ye yönelik saldırısının çocuk kaçırma değil gasp olduğunu bildirdi.

İstanbul Küçükçekmece başsavcılığı, lüks bir ciple giden kişilerin, dokuz yaşındaki F.Ç.’ye yönelik saldırısının çocuk kaçırma değil gasp olduğunu bildirdi.

Yarımburgaz Mahallesi’ne lüks bir ciple giden kişilerin, evinin önünde oynayan dokuz yaşındaki kız çocuğu F.Ç.’ye yönelik saldırısı güvenlik kameralarına yansımıştı.

Yazılı açıklama yayınlayan savcılık, H.Ç. isimli kadının, Halkalı Polis Merkezi Amirliği bölgesindeki Cumhuriyet Caddesi’nde, içinde para, ziynet eşyası ve cep telefonu bulunan çantasının Opel Insignia marka araçtaki bir kişi tarafından çalındığına yönelik ihbarda bulunduğu belirtildi.

Aracın Kadıköy ilçesinden çalıntı olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ayrıca aynı bölgede yaklaşık bir saat sonra müşteki F.Ç.’nin cep telefonunu, küçük kızın elinden aynı araçtan inen 17-18 yaşlarındaki bir şüphelinin hızlıca çekmek suretiyle çalıp araca bindiği ve kaçtığı belirlenmiştir.”

Açıklamada, aynı aracın saat 14.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Çimen Sokak’ta da kapkaç olayına karıştığı aktarılarak faillerin yakalanması için çalışmanın yürütüldüğü kaydedildi.