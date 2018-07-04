Bakanlık raporu: 2017'deki orman yangınlarının yarısının 'faili meçhul'

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın raporuna göre 2017’deki 2 bin 411 orman yangınından bin 280’inin çıkış nedeni belirlenemedi. 119 bin 92 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'de geçen yıl çıkan orman yangınlarıyla ilgili verileri açıkladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın raporuna göre 2017’deki 2 bin 411 orman yangınından bin 280’inin çıkış nedeni belirlenemedi. 119 bin 92 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü.

BBC Türkçe’nin haberine göre, son altı yılda Türkiye’de yangın sayısında ve yanan alanların büyüklüğünde artış yaşandı.

SON ALTI YILDA ARTIŞ VAR

1988 yılından bu yana verilerin yer aldığı istatistiklerde, son 6 yılda Türkiye genelinde yangın sayısında ve yanan alanların büyüklüğünde artış gözlemleniyor.

2017 yılında çıkış nedeni aydınlatılamayan orman yangınlarında Türkiye'de 4 bin 135 hektar ormanlık alanı yandı.

2017 yılı, 2000 ve 2008'den sonra yangınlarda en fazla ormanlık alanın zarar gördüğü yıl olarak kayıtlara geçti.

Çoğu yangının nedeni "faili meçhul" olarak listelenirken, Türkiye genelinde anız yakma nedeniyle 182, sigara izmaritinin ormana atılması nedeniyle 163 orman yangını çıktı.

"Faili meçhul" yangınlarda Kütahya 854 hektar alanla ilk sırada, bunu 666 hektar alanla Erzurum ve 518 hektar alanla Şanlıurfa izliyor.

Antalya ise kasıtlı yangınlar ve kundaklamada sıralamada önlerde. Kentte 2017 yılında 273 orman yangını çıkarken bunlardan 160’ının çıkış nedeni belirlenemedi. 23 yangın yıldırım düşmesiyle, 30 yangın ise kundaklama sonucu çıktı.