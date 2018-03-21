Bahçeli'yle ilgili kitaba toplatma kararı

Sabahattin Önkibar'ın Bahçeli'yle ilgili kitabına mahkemece toplatma kararı verildi.

Sabahattin Önkibar'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konu alan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabının dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplatılması kararı verildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey, söz konusu kitapta "Bahçeli'nin manevi şahsiyetini rencide edici, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik gerçeğe aykırı olayların anlatıldığı ve Bahçeli'nin kişilik haklarına saldırı niteliğinde ifadeler kullanıldığı" iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Kitabın dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplatılması talebi ile açılan dava Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesince karara bağlandı.

Mahkeme, "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" isimli kitabın dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplatılması kararını verdi.