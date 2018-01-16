Bahçeli'den Murat Boz telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilere açıklamada bulunduğu sırada, Murat Boz ve Hadise’nin konserini takip edemediği gerekçesiyle, Boz’u telefonla aradı. Boz, daha önce referandumdaki "evet" kampanyası, Erdoğan'a verdiği destek ve sigortasız işçi çalıştırmasıyla gündeme gelmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AKP ile yapılacak ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni bir dönemin başlangıcı (2019 için 3. dönem benzetmesi): 96 yıllık Cumhuriyet, 624 yıl ayakta kalmış Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazı üzerine kurulmuş oldu. Cumhuriyet kurulduktan 23 sene sonra, çok partili siyasi hayata geçildi. 1946’dan 71 yıl sonra Türkiye, bu defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti. Bu, Cumhuriyet tarihinde, siyasi hayatımız açısından üç önemli dönemdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Geriye dönüşe gerek yok: Böyle bir durumda artık bunun geriye dönüşü olmaz. Geriye dönüşüne gerek var mıdır? Hiç gerek yoktur. Çünkü fiilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anayasa değişikliği ve halkoylaması ile hem anayasal yönden hem de millet iradesi yönünden genel kabul görmüştür. Bundan sonra yapılacak olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni çok iyi tanımlayıp, kavrayıp, onun her türlü hukuki zeminini hazırlayıp, uygulamaya geçmektir.

Net cevap olsun diye dedim: Onun için de MHP Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaktır. “Efendim genel başkan aday olmayı düşünüyor mu? Olursa ne olur, olmazsa ne olur?” diye köşelerde bucaklarda, derelerde tepelerde birtakım söylemlere karşı net bir cevap olarak “Ben aday olmayacağım” dedim. Olmayı düşünenler var, olabilir. Partisi olmayanlar da aday olabilir. Getir 100 bin imzayı sen de aday ol. Ama işin ciddi tarafı 2019 yılının 3 Kasımı’nda Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, bütün hukuki zeminde, demokratik anlayış içinde girdiğini keskinleştirmeli ve öyle bir karara ulaşmalı.

Kılıçdaroğlu’na görev düşüyor (Canan Kaftancıoğlu’na soruşturma): MHP, prensip itibarıyla, bir başka partinin içişlerine karışmaz. Geçmişte de söyledim hala tekrar ediyorum. Ama bu şekliyle basına yansıyan konular çok sık gündeme geldiği vakit bizden ziyade CHP’nin yönetiminin düşünmesi lazım. Burada Kemal Kılıçdaroğlu’na çok büyük bir görev düşüyor. Türkiye’nin tarihinde kapanmış yaraları kaşıyabilecek bir üslubu kullanan bir siyasetçi var ise, partisinde onu gözden geçirmesi lazım. Belki de hanımefendinin çok farklı düşüncesi, görüşü ve çalışma düzeni vardır. CHP de bundan çok büyük bir fayda sağlayacağını umuyorsa diyeceğim bir şey yok.

Yargıyı çatıştırmamak lazım (AYM’nin kararı): Yargıyı, kurumlar olarak, birbirleriyle çatıştırarak ve üzerinde tartışmaları yoğunlaştırarak hatalara düşmemek lazım. Bu konuda herkes konuşacağına ,televizyonlarda yargıyla ilgili bilim insanlarının kurumları da dikkate alarak, değerlendirmelerini yapıp, tavsiyelerde bulunması doğru bir yoldur. Şimdi içerde iki insan var, tahliye umuduyla beklenti içerisindeler. Onun psikolojik ortamını bir düşünün. Bir taraftan da hukuku farklı bir noktada yargılayıp, bazı gelişmeleri dikkate alıp, bugün için Türkiye’nin başına bela olmuş unsurları cesaretlendirecek konumda hukuku kullanmak da doğru değil. O bakımdan hükümet buna bir cevap vermiştir.

AKP'li Boz'u aradı: Bahçeli, gazetecilerle görüşürken, Osmaniye Belediyesi’nin açılışına davetli gelen Murat Boz ve Hadise’nin konserini takip edemediği gerekçesiyle, Boz’u da telefonla aradı.