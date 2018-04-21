'AYM'nin davayı görüşeceğini öğrendik, tahliye umudumuz sürüyor'

6 aylık bebeğiyle hapse giren öğretmen Ayşe Çelik'in avukatı, denetimli serbestlik başvurusu yapacaklarını ve AYM’nin de davayı görüşeceğini öğrendiklerini açıklayarak "Tahliye umudumuz sürüyor” dedi.

Kanal D'deki Beyaz Show'a katılarak canlı yayında “Çocuklar ölmesin” dediği için “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla hakkında açılan davada verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve 6 aylık infaz erteleme süresi dün dolan Ayşe öğretmenin avukatından yeni bir açıklama geldi.

'AYM DAVAYI GÖRÜŞECEK'

6 aylık bebeği Deran ile birlikte cezaevine giren Ayşe öğretmen için sosyal medyada on binlerce tepki mesajı yayımlanırken, Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, "Umudumuzu kaybetmedik. Hafta başında denetimli serbestlik başvurusu yapacağız. Gayriresmi kanallardan AYM’nin de davayı görüşeceğini öğrendik” açıklamasını yaptı.

Hakkında açılan davada verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve kızının çok küçük olması dolayısıyla verilen 6 aylık infaz erteleme süresi dün dolan Ayşe Çelik'in 10 günlük infaz erteleme talebi de mahkeme tarafından reddedilmişti. Çelik’in avukatı Karaman’ın infazın durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruya ise infaz erteleme süresinin dolduğu Cuma gününe kadar herhangi bir yanıt verilmedi. Kucağında kızı ve yakınlarıyla Diyarbakır Adliyesi’ne gelen Ayşe öğretmen, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüldü.

Ayşe öğretmenin avukatı Karaman, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Tahliye umudumuzu kaybetmedik” dedi. Son birkaç gündür Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Çelik'in davasını gündemine aldığına ilişkin duyumlar aldıklarını, ancak infaz gününe kadar AYM’den bir açıklama gelmediği için anne ve bebeğin hapse girdiğini söyleyen Karaman, "Ancak bu, her şey bitmiş demek değil. AYM bugün, yarın ya da 10 gün sonra kararını açıklayabilir. Bu da Ayşe öğretmen ve bebeğinin infazını durdurabilir” diye konuştu. “AYM’nin davayı gündemine aldığını nereden öğrendiniz?” sorusuna ise Karaman şu yanıtı verdi:

“Bize resmi bir bildirim yapılmadı. Ama çok güvenilir kaynaklardan, AYM’nin davayı kesinlikle gündemine aldığını öğrendik diyebilirim.”

'DERAN BEBEK İÇİN YAŞAMSAL RİSK VAR'

Altı aylıkken annesi ile birlikte cezaevine giren Deran bebeğin sağlık sorunları, anne-kızın cezaevi sürecine ilişkin kaygı uyandıran konuların başında geliyor. Çoklu alerji tanısı bulunan Deran bebeğe cezaevinde uygun mama sağlanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile başvuruldu. Çelik ve bebeğinin kalacağı Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde dört kadın koğuşu bulunduğunu ve koğuşların her birinin yaklaşık 30-40 kişilik olduğunu kaydeden Karaman, “Tahmin edersiniz ki cezaevi şartları sağlıklı bir yetişkini bile hasta etmeye yeterken, altı aylık bir bebek için yaşamsal riskler barındırıyor” diye konuştu.

'DENETİMLİ SERBESTLİK TALEP EDECEĞİZ'

Çelik'in her şeye rağmen söylediklerinin arkasında olarak cezaevine girdiğini ve bugün "barış” söylemine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Karaman, bundan sonraki hukuki sürece ilişkin ise şunları söyledi:

"Yasalara göre iyi hâlli mahkûmlara uygulanan şartlı tahliye müessesesi, Terörlü Mücadele Yasası’ndan hüküm giymiş kişiler için cezanın dörtte üçü infaz edildikten sonra gündeme geliyor. Yani Ayşe Öğretmen'in şartlı tahliye olması için 11 ay cezaevinde yatması gerekiyor. Ama farklı il ve mahkemelerde farklı bazı kararlar alındığını biliyoruz. Biz de bazı emsal kararları topladık ve bunlarla birlikte hafta başında tekrar mahkemeye başvuracağız. Ayşe Öğretmen için denetimli serbestlik talep edeceğiz. Ama Ayşe Öğretmen ve bebeğinin bir saat dahi cezaevinde kalmaması gerekiyor. Asıl ve belirleyici kararı Anayasa Mahkemesi'nden bekliyoruz.”