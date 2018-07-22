Aygün: Muharrem İnce daha lider olmadan üç seçim kaybetti

Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP'de yaşanan gerilimler sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokuz seçimi kaybettiği gerekçesiyle gitmesini isteyenleri eleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aygün, Muharrem İnce'nin daha lider olmadan üç seçim kaybettiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nun başka açılardan eleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP'de yaşanan gerilimlerle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokuz seçimi kaybettiği gerekçesiyle gitmesi gerektiğini söyleyenleri eleştirdi.

Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin "daha lider olmadan" üç seçim kaybettiğini belirtti.

Önceki söylemlerinde Kılıçdaroğlu için "Bence de, hiç kimse koltuğun esiri olmamalı" diyen Aygün, partideki liderlik tartışmalarına dair sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"'Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetti, gitsin' diyenlere.. Eğer bu tek ölçü ise; Muharrem İnce daha lider olmadan 3 seçim kaybetti.. 2 kez genel başkanlık, 1 kez cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti.. Unutmayın daha lider bile değil.. Kemal bey başka açılardan eleştirilmeli bence.."