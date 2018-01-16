Attığı tweet'le gündeme gelen Hasip Kaplan'dan açıklama

Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan, gündeme oturan paylaşımları sonrası ilk kez konuştu.

Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın Twitter hesabından Sırrı Süreyya Önder'i kastettiği iddia edilerek "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!" paylaşımı büyük tepki çekmişti. Kaplan parti üyeliğini dondurmuş parti yönetimi de Kaplan'ın açıklamalarını kınamıştı.

Kaplan, sessizliğini günler sonra bozdu. Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, telefonla aradığı Kaplan'ın açıklamalarını köşesine taşıdı.

Çelik, Kaplan'la arasında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

- Hasip Bey, bir tweet attınız ortalık karıştı. Merak ediyorum; zaten artık siyaseti bırakmak gibi bir niyetiniz vardı da, bu olay bir gerekçe ya da vesile mi oldu yoksa bir patlama anı mıydı?

- Bunun izahı, gerekçesi çok net. Açıklamamızı, genel merkez adına, ayaküstü 'ırkçı' bir açıklama olarak tanımlayıp; ondan sonra da Sırrı Süreyya'nın haddini bilmez küfür ve tehditleri var. E ondan sonra da yapılacak bir şey yoktu.

- Sizin o ilk tweetinizde, 'Türk' vurgusuyla kast ettiğiniz Sırrı Süreyya Önder miydi, Ayhan Bilgen miydi?

- Tabii ki bir kişiydi. Tabii ki parti içindeydi. Yani tabii ki Türkler değildi. Tabii ki maksadı aşan şekilde yapılan yorumlamalardaki kasıtla değildi.

- Kimdi pekiyi o bir kişi? Sırrı Süreyya Önder miydi?

- Neyse... Önemli değil Murat Bey, ben bu konuda konuşmayacağımı söyledim. Her şeyi de açık açık söyledim.

- O akşam, o ilk tweetiniz üzerine çoğunluk Sırrı Süreyya Önder'i kast ettiğinizi düşündü ama adaylığı konuşulan Ayhan Bilgen olduğunu söyleyenler de oldu. O yüzden netleştirmeye çalışıyorum...

- Benim Twitter'da bütün açıklamalarım çok net. Arka arkaya üç tane, dört tane tweet var. Her şey ortada. Kapalı bir şey yok. Bir ikincisi, bir de onun o üslubuna da cevap vermeyeceğim dedim. Halka havale ediyorum dedim, bitirdim, kapattım.