Atama bekleyen öğretmen yaşamına son verdi

Çorum'da atama bekleyen İngilizce öğretmeni, yaşamına son verdi.

Çorum'da atama bekleyen İngilizce öğretmeni 33 yaşındaki Mustafa Bozkurt, yalnız yaşadığı bağ evinde yaşamına son verdi. Evde yapılan incelemede "Köpeklerime iyi bakın" yazılı not bulundu.

Olay, dün Çorum'daki Çomar Barajı yakınlarında meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi'nde İngilizce öğretmenliği yapan Halil Mustafa Bozkurt'tan haber alamayan arkadaşları, öğretmenin bazı günler dinlenmek için gittiği bağ evine bakmaya karar verdi. Eve giden arkadaşları Bozkurt'un cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın evde yaptığı incelemede "Köpeklerime iyi bakın" yazılı not bulundu.

EĞİTİM-SEN'DEN AÇIKLAMA

Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi sosyal medya paylaşımında Bozkurt'un dün açıklanan sözleşmeli öğretmen ataması sonrası yaşamına son verdiğini belirtti.