Arnavutköy'de hafriyat kamyonu isyanı: Çakıltaşı bile insan hayatından değerli

İstanbul Arnavutköy’de bir hafriyat kamyonunun çarptığı 73 yaşındaki Selahattin Ergün yaşamını yitirdi. Tayakadın Mahallesi sakinleri yolu trafiğe kapatarak tepkilerini dile getirdi: ‘Defalarca uyardık. Bir çakıl taşı bile insan hayatından daha değerli!’

İstanbul'da hafriyat kamyonları can almaya devam ediyor.

Arnavutköy’de bir hafriyat kamyonunun çarptığı 73 yaşındaki Selahattin Ergün ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Havalimanı'nda süren inşaat nedeniyle her gün yüzlerce hafriyat kamyonunun geçtiği Tayakadın Mahallesi sakinleri olayın ardından yolu trafiğe kapatarak tepkilerini dile getirdi.

DHA’ya konuşan bir kişi mahalle içinden süratle gelip geçen ve yaklaşık 60 ton yük taşıyan hafriyat kamyonlarının yol açtığı tehlikeye karşı yetkilileri defalarca uyardıklarını belirterek "İnsanın söylemlerine değer verecekler, defalarca söyledik ama hiç kimse kaale almadı" dedi.

Yurttaşlardan biri “Bir çakıl taşı bile insan hayatından daha değerli!” dedi.

Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri kamyonun camlarını taşladı ve yolu trafiğe kapatarak hafriyat kamyonlarının geçişine izin vermedi.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEMİYOR

Bir mahalle sakini "İlle de bir canımızın mı hayatını kaybetmesi gerekiyordu? Defalarca dile getirdik. Bu araçların köy içinde geçmesi sıkıntı olacak. Çocuklarımız ve yaşlılarımız karşıdan karşıya geçemiyorlar. Vızır vızır geçen kamyonlar tehlike arz ediyor" dedi.

Günde ortalama 300-400 hafriyat kamyonunun mahalleden süratle geçtiğini kaydeden yurttaşlar “Neden böyle oluyor? Geleceği en güzel olan bir yerdeyiz biz burada ama yaşayamıyoruz” diyerek tepki gösterdiler.