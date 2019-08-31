Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde bir tur otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Cumartesi, 31 Ağustos 2019 01:21

Antalya’nın Akseki ilçesinde akşam saat 20.30 sıralarında bir tur otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Akseki-İbradı ilçeleri arasındaki Çamlıyokuş mevkisinde meydana gelen ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otobüs yola devrildi. 

Kazada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı. 

Kazanın ardından Akseli-İbradı yolu uzun süre trafiğe kapandı. Otobüste sıkışan yaralıların itfaiye ekiplerince çıkarılmasının ardından otobüsün kaldırılması sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.