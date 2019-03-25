Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangının tüm ormana sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

Antalya Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanın yan tarafından bulunan çöplük alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Jandarmanın itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için arazöz, itfaiye ve su tankerleriyle alevlere müdahaleye başladı. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 dönümlük alandaki yangının tüm ormana sıçramaması için çalışılıyor.