Ankara'da cadde ve sokaklardan 'Gülen' adı kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara’daki cadde ve sokaklarda yer alan "Gülen" isimlerini kaldırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinde, cadde ve sokakların isimlerinin Fethullah Gülen'in soyadını çağrıştırdığı öne sürüldü. Karar doğrultusunda ve Ankara Valiliği'nin onayıyla, Büyükşehir Belediyesi Numarataj ekipleri şehrin birçok bölgesinde yer alan "Gülen" adlı sokak ve cadde isimleri değiştirdi.

Başkentte yedi cadde ve sokağın ismi değiştirilirken, cadde ve sokakların yeni isimleri ise “Vatan, Hilal, Alsancak, Anayurt, Bayrak, Diriliş ve Kayı” oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda yollardaki Gülen tabelaları kaldırıldı.