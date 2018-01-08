ALES'te yeni dönem

Yüksek Öğrenim Kurulu, ALES'in senaryosuna ilişkin birtakım değişiklikler yapma kararı aldı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada ALES'e ilişkin değişiklikler yapılacağı ifade edildi.

CNN Türk'ün haberine göre, değişiklikler şu şekilde:

ALES’te test sayıları azaltıldı.

Soru sayısı azaltarak, soru başına düşen süre artırıldı, toplam sınav süresi kısaltılmış oldu.

Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirildi.

ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartıldı.

YÖK yapılan değişikliğe ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“ALES, sınava katılan adayların sayısal ve sözel konularda üst düzey düşünme becerilerini, ölçmeye dönük tasarlanmış olmakla birlikte zaman içinde daha çok bilgiye dayalı sorulardan oluşan bir sınava dönüşmüştür. Sayısal-I ve Sayısal-II test soruları, daha çok temel matematik bilgisini ölçen soru türlerine dönüşmüş, ALES Sayısal Testi ile amaçlanan sayısal akıl ve mantık yürütme becerisinin ölçülmesine dönük soru tiplerinde bir azalma eğilimi gözlenmiştir. Benzer şekilde, ALES Sözel-I ve Sözel-II testlerini oluşturan soruların da daha çok Temel Türkçe Dil Bilgisi konuları etrafında yoğunlaştığı gözlenmiştir. Bu durum, ALES Sayısal testinde olduğu gibi ALES Sözel testinin de bu sınavın esas amaç ve kapsamının dışına çıkmasına sebep olmuştur. Ayrıca Sayısal-I ile Sayısal-II, aynı şekilde Sözel-I ile Sözel-II sorularının benzerlikler gösterdiği, bunlar arasındaki sınırların çok net olmadığı gözlemlenmiştir.”