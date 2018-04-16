AKP'li belediyenin mehtere ödediği para şaşırttı!

İstanbul'da AKP'li Fatih Belediyesinin 2017 yılı gelir-giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimi için oluşturulan raporda, mehter takımıyla ilgili şaşırıtcı bir detay yer aldı. Belediyenin mehter kültür sanat ve spor etkinlikleri organizasyon spor alımı ihalesi için 11 milyon 490 bin ödediği ortaya çıktı.

İstanbul'da AKP'li Fatih Belediyesinin 2017 yılı gelir-giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimi için oluşturulan raporda, mehteran takımıyla ilgili şaşırıtcı bir detay yer aldı. Belediyenin mehter kültür sanat ve spor etkinlikleri organizasyon spor alımı ihalesi için 11 milyon 490 bin ödediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre CHP’li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu, Fatih Belediyesinin 2017 yılı gelir-giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan rapora şerh koydu. Raporda, önceki gün Fatih ilçe kongresi kapsamında partililere konuşan AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Edirnekapı surları üzerinde tek sıra oluşturarak bekleyen mehter takımıyla ilgili ilginç bir detay yer aldı. Belediyenin mehter kültür sanat ve spor etkinlikleri organizasyon spor alımı ihalesi için 11 milyon 490 bin ödendi. Fatih Belediyesi’ne ilişkin CHP’li meclis üyelerinin hazırladığı şerh raporunda belediyenin 2017 yıl sonu itibarıyla toplam 341 milyon 925 bin borcu olduğuna dikkat çekildi.

İHALELER AKP'LİYE

İstanbul Defterdarlığının vergi alacağı için Fatih Belediye Başkanlığına haciz uygulayarak belediyenin İller Bankasındaki alacağına haciz koyduğuna dikkat çekildi.

Raporu hazırlayan CHP’li Meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu’nun çarpıcı tespitleri de raporda yer aldı. Raporda 6 Ocak 2017’de gerçekleşen “Sulukule Sanat Akademisi ve her okula bir Orkestra Projesi ile Eğitim Organizasyon Hizmet alımı” ihalesini 507 bin 421 TL bedelle alan firmanın sahibi AKP İstanbul il başkan yardımcısı Fatih Bolcan olduğuna dikkat çekildi. Soylu, 15 Temmuz Heykeli’nin yapımı için 1 milyon 255 bin 356 TL harcandığına dikkat çekerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.