AKP'li belediye Abdülhamid'i anıyor: Tarihçiler değil dizi oyuncuları katılıyor!

AKP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2. Abdülhamid'i ölümünün 101'inci yıldönümünde anıyor. Ancak konferansa tarihçiler yerine 'Payitaht: Abdülhamid' adlı dizinin oyuncuları çağrıldı.

AKP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2. Abdülhamid'i ölümünün 101'inci yıl dönümünde bir konferansla anacak.

“Abdülhamid Han’ı Anmak ve Anlamak” konulu konferansın afişi tartışma yarattı. Mehmet Ercan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek konferansa, "Payitaht: Abdülhamid" dizisi oyuncuları Bahadır Yenişehirlioğlu ile Hakan Boyav konuşmacı olarak davet edildi. Konferansa tarihçiler yerine dizi oyuncularının katılması tepki çekti.

'ABDÜLHAMİD KATILAMIYOR, PAŞALARI GÖNDERİYOR' ESPRİSİ

“Abdülhamid Han, yoğun programı sebebiyle kendisini anma konferansına katılamadığı için Tahsin ve Mahmut Paşaları göndermiş” esprilerinin yapıldığı konferans afişinde, oyuncuların isimlerinin altına canlandırdıkları tarihi karakterlerin adları yazılması da dikkat çekti.

İşte o afiş: