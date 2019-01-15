AKP'li belediye 25 yıllık pedagogu düğün salonunda görevlendirdi!

AKP'li İzmit Belediyesi, 25 yıldır bünyesinde pedagog kadrosunda çalışan Nurdan Külcü'yü, İzmit'e bağlı Şahinler köyünde daha çok düğünler için kiralanan bir kültür merkezinde görevlendirdi. Kadrosuna uygun görevlendirilmediğini öne süren Külcü, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

AKP'li İzmit Belediyesi, 25 yıldır bünyesinde pedagog kadrosunda çalışan Nurdan Külcü'yü, İzmit'e bağlı Şahinler köyünde daha çok düğünler için kiralanan bir kültür merkezinde görevlendirdi.

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre İzmit'te yaşayan 57 yaşındaki Nurdan Külcü, 25 yıl boyunca İzmit Belediyesinde pedagog olarak çalıştı. Külcü, bir süre önce İzmit merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Şahinler köyünde bulunan ve belediyeye ait olan kültür merkezinde görevlendirildi.

Kültür merkezini düğünler için kiralayanlara kapıyı açan, ayrıca temizlik de yapan Külcü, kadrosuna uygun bir görevde çalışmadığı gerekçesiyle Kocaeli 1. İdare Mahkemesinde dava açtı.

Bir süre önce eşini iş kazası nedeniyle kaybeden iki çocuk annesi Nurdan Külcü, her gün üç araç değiştirerek işine gidiyor. 15 haneli, 40 nüfuslu köyde yemek yiyebileceği bir lokanta da bulunmuyor.

HAKARET VE TACİZ İDDİASI

İddiaya göre Nurdan Külcü, aynı yerde çalışan B.Ö.'nün hakaret ve tacizine uğradı. Külcü'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan B.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli 2. Aile Mahkemesi tarafından B.Ö.'ye üç ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Belediye de idari soruşturma başlatıp B.Ö.'nün görev yerini değiştirdi.

'PEDAGOG DÜĞÜN SALONUNDA NE İŞ YAPACAK?'

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm-Bel-Sen) Kocaeli şube başkanı Erdal Karakuş, pedagog kadrosunda görev yapan bir kişinin düğün salonunda görevlendirilmesinin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Karakuş, şunları söyledi: "Arkadaşımız pedagog kadrosunu elinde tutmasına rağmen pedagojiyle uzaktan yakından alakası olmayan bir düğün salonunda görevlendirilmiş. Artık ben bunu trajikomik bir durum olarak görüyorum. Burada kime nasıl pedagoji eğitimi vereceksiniz, faaliyetinizi nasıl sürdüreceksiniz? İzmit kent merkezinden buraya gelmesi için üç ayrı araç değiştirmesi gerekiyor. Ben buraya bir sendikacı olarak geldim ve inceleme yapma şansı buldum. Arkadaşımızın hiçbir şekilde yemeğini tedarik edebileceği bir restoran, lokanta bulunmuyor. Bakkal dahi yok. Aynı zamanda yine kurum çalışanı olan bir erkek personel tarafından burada sözlü şiddete ve hakarete uğradığına yönelik bir şikayet var. Bu şikayet gerekli mercilere aktarıldı."

İLAHİYATÇI ÖĞRETMEN DE KOVULMUŞTU

Öte yandan yandaş Akit gazetesinin hedef gösterdiği din dersi öğretmeni ilahiyatçı Cemil Kılıç da görevden alınmıştı.