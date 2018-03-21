AKP sözcüsünden 'erken seçim' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Afrin operasyonu, 2019 seçimleri ve dış politika konularında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ''Afrin'de arazinin temizlendikten sonra yerel meclislerin kurulacağını'' söylerken ABD ile görüşmelerin de nisan ayı başından itibaren sağlıklı bir şekilde devam edeceğini beklediğini söyledi. Mahir Ünal hem yerel hem de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin de zamanında yapılacağının altını çizdi.

Ünal, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Afrin operasyonuna ilişkin bir soru üzerine, "DEAŞ'ı alt eden güçler payesi verilen PYD/YPG'nin bir balon olduğunu", Türkiye'nin, 2 ayda Afrin bölgesini terörden temizleyerek gösterdiğini dile getiren Ünal, bölgede ilk etapta, arazinin temizlenerek sivillerin kullanacağı hale getirileceğini ve sonrasında da halkın kendi nüfuslarına göre temsil edilecekleri yerel meclisin kurulmasıyla Afrin'de de huzurun sağlanacağını ifade etti.

Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin bir soru üzerine ise Ünal, 8 Mart'ta komisyonlar arası görüşmelerin başladığını ancak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınması sonrasında yeni bir sürece girildiğini ifade etti. ABD tarafından sürekli farklı açıklamalar geldiğini dile getiren Ünal, "Bu çok seslilik, artık öyle bir noktaya geldi ki; en son 'biz oturalım ve komisyonlar bu süreci değerlendirsin' noktasına geldi ama Dışişleri Bakanlığında ortaya çıkan değişimle birlikte bu biraz ötelendi ve biraz ertelendi. Ben, nisan başından itibaren sağlıklı bir şekilde bu görüşmelerin tekrar başlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin tezlerinin belli, kaygılarının son derece açık olduğunu ifade eden Ünal, Menbiç ve Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda, Amerika'nın Türkiye'ye verdiği sözler bulunduğunu anımsattı. Ünal, "Biz de bu konuda açık bir şekilde şunu söylüyoruz; sadece Münbiç değil, aynı zamanda Ayn El Arap'tan yukarıya Kamışlı'ya kadar bizim bütün sınır hattımızda herhangi bir şekilde, bir terör unsurunun bulunmasına tahammülümüz olmadığını ifade ettik" dedi.

Erken seçim iddialarının hatırlatılması üzerine ise Ünal, "Cumhurbaşkanımız ve biz sözcüler defalarca açıkladık, seçimler kendi tarihinde olacak. Bu konuda son derece hassasız. Yani hem yerel seçimlerin 2019 Mart, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin de 2019 Kasımı'nda olacağını söyledik" karşılığını verdi.