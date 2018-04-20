AKP şeker fabrikalarını satabilmek için her yolu deniyor

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (Türkşeker) ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarına ilk ihalede alıcı çıkmamıştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı fabrikaları satabilmek için yeni bir ihale hazırladı.

AKP, şeker fabrikalarını özelleştirme çalışmalarına devam ediyor. Erzurum ve Erzincan'daki fabrikalar için daha önce ihale düzenlenmiş fakat herhangi bir teklif gelmemişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu iki fabrikayı özelleştirebilmek için yeni bir ihale düzenleyecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) internet sitesinde yer alan ilana göre, Erzincan ve Erzurum şeker fabrikaları "birlikte satış" yöntemiyle özelleştirilecek. Fabrikalar için 4 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek. İhalede, geçici teminat tutarı 4 milyon lira, şartname bedeli 10 bin lira olarak belirlendi.

İlanda "T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, İdare’nin %100 hissesine sahip olduğu Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait aşağıdaki tabloda yer alan Erzincan Şeker Fabrikası ile Erzurum Şeker Fabrikası birlikte olmak üzere, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.